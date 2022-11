Covid | l’annuncio di Bassetti | “Natale a rischio” | cosa dicono gli ultimi dati

Leggi su tvzap

(Di lunedì 21 novembre 2022) “La situazionecrescerà ancora, per quanto riguarda i contagi, perché è chiaro che Cerberus oggi al 30%, arriverà presto ad essere anche superiore. È una variante contagiosa, però non abbiamo quadri più aggressivi. Prova ne è che negli ospedali la situazione non è una situazione di difficoltà”. Così all’«Adnkronos Salute» è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, a cui è stato chiesto di fare il punto sulla situazione epidemiologica e la sottovariante di Omicron. Leggi anche l’articolo —>oggi Pregliasco: «La nuova onda diin Italia è cominciata» “È chiaro che cresceranno le ospedalizzazioni probabilmente di persone che hanno un tampone positivo. D’altronde, più lo cerchiamo questo virus e più lo troviamo. Quindi mi pare ...