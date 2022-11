Covid | il ritardo nelle diagnosi di cancro Per il tumore al colon aumento fino al 20%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tra gli effetti collaterali gravissimi della pandemia dic’è stato e in alcuni casi c’è ancora ildi, con il risultato che, nel caso delal, si è assistito a unal 20% dellediin fase avanzata e del 32% in forma più aggressiva. È quanto emerge da uno studio condotto in 81 centri italiani e pubblicato su Jama Network Open (Journal of the American Medical Association). “Negli ultimi 2 anni, i sistemi sanitari hanno registrato un rallentamento senza precedentiprocedure oncologiche in tutto il mondo, a causa di una riduzione dei percorsi dedicati e dei programmi di screening – scrivono i ricercatori – ...