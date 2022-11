Covid e guerra | aumentano le aziende che rimpatriano la produzione per migliorare la qualità e ridurre i tempi di consegna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Che ilprima e lain Ucraina poi abbiano messo in crisi la globalizzazione è sostenuto da molti economisti. A sostegno di questa tesi viene spesso citato il fenomeno del reshoring, ovvero il rientro dellao della catena di fornitura in precedenza delocalizzate all’estero. Un fenomeno che ha avuto un’accelerazione negli ultimi anni ma che, in realtà, era iniziato prima dello scoppio della pandemia del 2020. Secondo un report del gruppo di ricerca Uniclub MoRe, al 30 maggio 2020 171italiane avevano “rimpatriato” l’intero ciclo produttivo o alcune sue fasi. In testa il Veneto con 54 decisioni, seguito, a distanza, dall’Emilia-Romagna (28). A delineare il quadro della situazione attuale, invece, è una recente analisi realizzata dal gruppo di ricerca Re4It insieme al Centro Studi ...