Covid | Bassetti | ' Natale a rischio | troppi anziani senza quarta dose'

Il Natale si avvicina e così di nuovo (purtroppo), anche la minaccia del. Il virologo Matteoconsiglia agli anziani di farsi la quarta dose di vaccino : farà trascorrere loro feste più tranquille. GF Vip, i casianticipano due nuovi ingressi: 'Scelte ...Leggi anche, Iss: mortalità 9,5 volte più alta in over 80 non vaccinati: "Cerberus contagiosa crescerà ancora ma no allarme", super team di esperti internazionali allo ...Il Natale si avvicina e così di nuovo (purtroppo), anche la minaccia del Covid. Il virologo Matteo Bassetti consiglia agli anziani di farsi la quarta dose di vaccino: farà ...tempi di attesa più lunghi per i nuovi iPhone a causa delle misure anti-Covid della Cina 7 Nov Covid, Bassetti al ministro Schillaci: “Cambiare norme non più idonee, come l’isolamento dei positivi” 10 ...