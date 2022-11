Cottarelli spiega i tagli occulti della manovra Meloni su scuola | sanità e investimenti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Alcuni elementi, di circa 30 miliardi di cui una decina in maggiore deficit rispetto agli obiettivi fissati dal governo Draghi, sono già trapelati. L’attenzione dei media è su quello che cambia in termini nominali (ossia in euro) rispetto al quadro tendenziale. «Ma, in presenza di una forte inflazione, per capire quello che accade davvero occorrerà guardare anche a quello che non cambia. Solo così si potrà veder chi davvero ci guadagna e ci perde in termini di potere d’acquisto. E temo che a perderci saranno settori importanti come, pubblica istruzione e, di cui poco si parla». L’economista e da poco senatore del Pd Carlosu Repubblicacome leggere tra le righelegge di bilancio del governo ...