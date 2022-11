Cos’è la meningoencefalite nel neonato e l’elenco dei sintomi per riconoscerla

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il cervello e il midollo spinale (la struttura che collega il cervello con il resto dell’organismo) sono rivestiti da tre diversi strati di tessuto protettivo (fonte MSD Manuals) che prendono il nome di meningi. Le cosiddette meningiti (che si distinguono in base all’agente patogeno che le provoca e alla loro velocità di sviluppo) sono l’infiammazione di queste membrane. Sebbene alcune forme di meningite possono non avere conseguenze gravi (come quelle virali), ci sono forme estremamente gravi (e con potenziali conseguenze letali) che rappresentano una vera e propria emergenza da trattare come tale. L’attenzione verso questi disturbi deve essere maggiore nei neonati in quanto, come evidenza questo studio, sono maggiormente a rischio di meningiti che, nonostante siano sempre più facilmente diagnosticabili, portano a elevati tassi di complicanze e mortalità. In questo quadro la ...