Corriere dello Sport – Lazio | come sarà il mercato di gennaio | le possibili cessioni

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 novembre 2022) 2022-11-21 14:03:42 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: ROMA – Ildellaè già stato programmato. Lotito pronto a prendere un giovane terzino sinistro per rinforzare la fascia. E poi servirà soprattutto vendere per sistemare i conti e l’indice di liquidità, spia sempre accesa (è ancora in negativo) e da sistemare. Il patron non vuole versare soldi nelle casse biancocelesti. Lo ha già fatto due volte nel giro di un anno inserendo 5,9 milioni di euro. Allora spazio alle, chi è sul punto di partenza Tutto, o quasi, ruota intorno a Luis Alberto. Il feeling con Sarri si è esaurito, cerca una nuova destinazione. In queste settimane gli agenti lavorano per portare offerte. La...