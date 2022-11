Coppa Davis | Volandri | “L’Italtennis è pronta per le Finals di Malaga”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 novembre 2022)– "I ragazzi si stanno trovando a loro agio. Si stanno allenando bene, c'è una grandissima disponibilità da parte di tutti e non vediamo l'ora di scendere in campo. Direi che tutto procede nel verso giusto". Filippo, capitano della squadra italiana diimpegnata da giovedì, a, nelle Finali 2022 contro i fortissimi Stati Uniti, è ottimista, nonostante l'assenza per infortunio di Matteo Berrettini, che sarà comunque in Spagna a tifare per Musetti e compagni. "Ho la fortuna – aggiunge– di avere una squadra competitiva e di poter fare delle scelte a prescindere dalle assenze". (Ansa).