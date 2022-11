Agenzia ANSA

E' stato mantenuto il limite di riscaldamento di 1,5 gradi dai livelli pre - industriali, ma sono stati indeboliti tutti gli strumenti per arrivarci e non si sono invitati tutti i paesi ad aggiornare ...Leggi Anche Clima, a Sharm si chiude la conferenza del compromesso: via libera al fondo per i Paesi più vulnerabili. Ma nessun accordo sulla riduzione delle fonti fossili Senza un piano per ridurre ... Cop27: perche' la conferenza ha fallito sulla mitigazione - Mondo E' stato mantenuto il limite di riscaldamento di 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, ma sono stati indeboliti tutti gli strumenti per arrivarci ...Secondo un rapporto presentato da un team di esperti indipendenti delle Nazione Unite (Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of human rights Esperti Onu: i rappresentanti della società civi ...