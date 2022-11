Cop27 | per il fondo Loss&Damage sacrificata la lotta ai combustibili Ma sulla libertà non si tratta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Per fare un bilancio del risultato ottenuto alla Cop 27 credo siano necessarie due riflessioni diverse: una sui passi in avanti effettivamente fatti in termini diai cambiamenti climatici, capacità di adattamento e di riparazione dei danni causati dai disastri; e l’altra, più diplomatica, su chi ci ha guadagnato o perso in termini di credibilità e risultati raggiunti per il proprio Paese. Perché se vale il discorso che il pianeta è uno solo e che quello che accade in Pakistan riguarda anche l’Unione europea, gli Stati Uniti o l’Egitto, allora non possiamo prescindere da questi due diversi piani di analisi. Un compromesso è stato raggiunto: la mitigazione è statasull’altare delLoss and damage, che dovrà servire per pagare le perdite e i danni causati nei Paesi vulnerabili dai disastri provocati dai cambiamenti ...