Concerto dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Kharkiv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilè parte del programma “Open doors for Ukraine” realizzato dalMassimo con il sostegno del Ministero della Cultura per creare uno spazio di residenza artistica dedicato ai musicisti ucraini e valorizzare il ruolo della musica e delle arti nella costruzione della pace. A esibirsi l’Orchestra del“M. V. Lysenko” diche, nonostante la complessità della situazione determinata dall’aggressione russa, ha continuato le sue attività programmando concerti nei rifugi antiaerei die organizzando tournée in Europa con i principali artisti ucraini per affermare la condivisione di valori culturali comuni. Sul podiodidirige il Maestro Dmytro Morozov, insignito del titolo di “artista ...

Giornale di Sicilia

... maestoso almeno quanto un'intera sinfonia per. 'Il ... In realtà quando si ascolta ilè come fare un viaggio nel ... e invece il Beethoven della Fuga'opera 106 potrebbe chiamarsi ...Al Teatro Moderno si svolgerà il'Cartoon Heroes', con i ... All'inaugurazione si esibirà la Fantomatik. Siamo ...Conad per aver dato un grande contributo all'organizzazione'... Orchestra, direttore e solisti ucraini per il grande concerto per la pace al Teatro Massimo