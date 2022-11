Come allenare al meglio i bicipiti femorali e perché sono muscoli così importanti

(Di lunedì 21 novembre 2022) Se vuoi avere gambe più forti o desideri fare bella figura indossando i pantaloncini corti, vale la pena dedicare un po' di attenzione aidelle tue cosce, soprattutto per quanto riguarda ifemorali. Forse non sei un sostenitore della giornata di allenamento da dedicare alle gambe, ma ifemorali giocano un ruolo fondamentale nella forma fisica generale e nella capacità di rendimento. «Ifemoralienormi e se li fai crescere assomiglierai in poco tempo a Sir Chris Hoy nel suo periodo di massimo splendore», spiega Dudley MacDonald della palestra di cross-fit Motion Training. Non è un affare aggiungere qualche squat alla tua routine per avere un paio di gambe simili a uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi? Sembra un buon compromesso, ...

