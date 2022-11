Combinata nordica | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Ruka | quattro azzurri in gara

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il tradizionaleNordic aprirà ladel2022-2023 di: sonogli atletidal direttore tecnicoIvo Pertile per le gare in Finlandia, ovvero Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Domenico Mariotti. Giovedì 24 novembre si inizierà con il Provisional Competition Round, poi venerdì 25 e sabato 26 si proseguirà con due Gundersen, infine domenica 27 si disputerà una mass start. Lo staff sarà formato dai tecnici Andrea Bezzi, Enrico Nizzi, Michele Giuliani, Luca Rigoni ed Andrea Morassi. PROGRAMMADEL2022Giovedì 24/11 –del– ...

Sono quattro gli azzurri convocati per la Ruka Nordic, la prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Quattro gli azzurri convocati dal direttore tecnico, Ivo Pertile: si tratta di Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Domenico Mariotti. Un weekend intenso, che prevede ...Secondo perché nellaattuale c'è spazio per risollevarsi anche quando sul viso comincia a comparire qualche ruga. Magari il podio resterà irraggiungibile, ma già tornare a marcare ...SPORT INVERNALI - Il calendario della sesta settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede ventinove gare di otto discipline diverse: sci alpino, ...Sono quattro gli azzurri convocati per la Ruka Nordic, la prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica. Quattro gli azzurri convocati dal direttore tecnico, Ivo Pertile: si tratta ...