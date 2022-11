(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Cairo, 21 nov. (Adnkronos) - Ilè ancora "tica" dopo l'accordo raggiunto domenica al vertice delle Nazioni Unite sulCop27, e le maggiori economie devono assumere nuovi impegni per ridurre le emissioni di gas serra. E' l'avvertimento die attivisti del- al termineConferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici del 2022 che di è tenuta a Sharm el-Sheikh, in Egitto - lanciato da Mary Robinson, presidente del gruppo Elders di ex leader mondiali. L'ex presidente dell'Irlanda e la due volte inviata delle Nazioni Unite per ilha dichiarato: “Il...

La Svolta

... la scelta delle parole immunity debt è stata ritenuta quanto meno infelice da diversi... Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, la conferenza sul, per fermare il surriscaldamento ...... questo perché c'è un fenomeno di estremizzazione del, si pensi a quanto accaduto nel Sud ... Infatti, le squadre di tecnici edvivono in uno stato di allerta costante, su turni di dodici ... Ultimo'ora: Clima: esperti, 'progressi troppo lenti, il mondo rimane sull'orlo della catastrofe' E' l'avvertimento di esperti e attivisti del clima - al termine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 che di è tenuta a Sharm el-Sheikh, in Egitto - lanciato da Mary ...In occasione di questa pubblicazione, rivolta a cittadini, scuole e pubblico di non esperti, Pianeta 2030 (qui il link alla pagina web) ha incontrato Sandro Fuzzi, ricercatore presso l’Istituto delle ...