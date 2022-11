Cittadella Vs Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 21 novembre 2022) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. È a tutti gli effetti uno spareggio salvezza tra queste due compagini che annaspano nei bassifondi della classifica e divise da un solo punto.Vssi giocherà domenica 27 novembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? QUICampionato fin qui molto al di sotto delle aspettative per i veneti che negli ultimi anni hanno sfiorato a più riprese la promozione. Ora le prospettive sono diverse e l’obiettivo è mantenere la categoria magari tornando ad una vittoria che manca da due turni. QUISituazione analoga per i calabresi che anche quest’anno si giocheranno la salvezza alle battute finale. ...

Tifo Cosenza

...00 PSV - AZ 0 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Bari - Südtirol 2 - 2 14:00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00- Palermo 3 - 2 14:00 Modena - Perugia 1 - 1 14:00 Parma -3 - 1 14:00 SPAL - ......00 PSV - AZ 0 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Bari - Südtirol 2 - 2 14:00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00- Palermo 3 - 2 14:00 Modena - Perugia 1 - 1 14:00 Parma -3 - 1 14:00 SPAL - ... Verso Cittadella-Cosenza, ultimo allenamento settimanale per i rossoblu Domenica mattina di lavoro per i rossoblu che adesso godranno di un giorno libero prima di ripprenderà la preparazione in vista della gara del Tombolato Si è conclusa la settimana di lavoro del Cosenz ...I veneti in classifica hanno soltanto un punto in più dei rossoblù e in casa hanno vinto soltanto 2 partite su 6 giocate al Tombolato Domenica prossima, 27 novembre, il Cosenza torna in campo: in casa ...