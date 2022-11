Cinque portaerei intorno all’Europa. Lo show-off di coesione della Nato

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una dimostrazione di unità. Ecco la fotografia delledei Paesi alleatiimpegnate a pattugliare le acque dell’Oceano Atlantico, del Mediterraneo e dei mari del Nord. Sebbene igiganti di Stati Uniti, Italia, Francia e Regno Unito stiano operando nelle acque europee separatamente, le attività evidenziano la capacità dell’Alleanza Atlantica di condurre operazioni significative. Le forze di ciascun Paese coinvolto infatti operano per perseguire i propri obiettivi di missione, ma la loro presenza in contemporanea nelle acquerappresenta un’opportunità per le forze alleate di coordinare una potenza di fuoco che sia credibile in tutta l’area euro-atlantica e fare-offe ...