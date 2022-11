(Di lunedì 21 novembre 2022) Filipposiall'inizio della: il 5 dicembre, in Spagna prenderà parte al primo ritiro e lo farà con "". A Gazzetta dello Sport aveva confidato: "Porto le lenti a contatto, sono un po' astigmatico e mi servono per mettere bene a fuoco a breve distanza, soprattutto per la tridimensionalità". Il C. T Marco ...

Filipposi prepara all'inizio della nuova stagione: il 5 dicembre, in Spagna prenderà parte al primo ritiro e lo farà con "occhi nuovi". A Gazzetta dello Sport aveva confidato: "Porto le lenti a ......la formazione del presidente Pietro Nardin (e il fratello Paolo) in vetta all'olimpo del...(dell'omonima ditta di Treviso) che ha portato la bici dell'record dell'ora di Filippo, Remo ... Ciclismo, Ganna si prepara alla nuova stagione con "occhi nuovi" E l'Italia L'unico velodromo indoor nel nostro Paese è sempre quello di Montichiari dove Filippo Ganna ha gettato le basi per il record dell'Ora e dove il ct Marco Villa costruisce miracoli a cinque ...