Christian Dalle Mura convocato con l’Italia Under 21

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo il capitano Salvatore Esposito c’è un altro biancazzurrotra le fila del21. Il difensoreè stato selezionato dal tecnico Paolo Nicolato per il raduno che gli Azzurrini stanno svolgendo a Cesenatico, in vista dell’amichevole contro la Germania in programma sabato 19 novembre, allo Stadio “Del Conero” di Ancona. Già capitano del20 e con più di 40 presenze nelle varie selezioni giovanili azzurre, persi tratta della prima convocazione con la Nazionale21. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Fiorentina.it

... lo stabilimento avrebbe bisogno di una massiccia iniezione di risorse economiche, partendo... proseguono il segretario generale Fim Cisl LiguriaVenzano e Nicola Appice, responsabile ...'Ora - aggiungono il segretario generale Fim Cisl LiguriaVenzano e Nicola Appice, ... lo stabilimento avrebbe bisogno di una massiccia iniezione di risorse economiche, partendo... Dalle Mura: continuità in campionato, panchina con l’Under 21. La Fiorentina lo aspetta In Qatar la fase a gironi comincia a entrare nel vivo con tre partite, dalle due del pomeriggio alle otto di sera ...Lo show di Christian Vieri con Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano andrà in onda tutti i giorni in seconda serata su Rai 1 dopo Il Circolo dei Mondiali ...