Chiariello | “Fango sul Napoli lanciato dai cannoni del Nord”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Umbertoritiene chesulvienedaidel potere delUmbertoha avvertito ilche bisogna stare attenti alla macchina deldal potere del. Il giornalista lo ha detto ai microfoni di Campania Sport, sulle frequenze di Canale 21: “Ora il tema qual è da parte della stampa e dei salotti del? ‘Dove sta scritto che ilriprenderà così?’. Ma perché non vi domandate se le altre sapranno riprendere meglio di come hanno finito? Ilnon ha bisogno di niente, sono le altre ad avere i problemi! Ilmanda solo 5 giocatori al Mondiale, torneranno ...

'Se il campo non riesce a dare ragione al grande potere del nord, i cannoni di Navarone del potere mediatico sono in servizio permanente a lanciare fango'.Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Campania Sport" su Canale 21 nel suo consueto editoriale: "Questa è un’Italietta, è una squadra nazionale che non mi rappresenta.