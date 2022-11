Che tempo che fa | Luca Argentero geloso di Rkomi | “Si sa solo svestire”

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ospite di Cheche fa, in onda su Rai 3 nella serata di domenica 20 novembre 2022,ha rivelato di esseredi, il cantante milanese apprezzato dalla moglie dell’attore, Cristina Marino. Intervistata dal conduttore Fabio Fazio, la coppia ha raccontato alcuni lati inediti del loro rapporto, tra cui la gelosia dell’attore nei confronti di alcuni personaggi noti particolarmente apprezzati dalla moglie per il loro aspetto fisico. “Mia moglie mi rinfaccia da una settimana che non ci hai invitato nella stessa puntata dove c’era Timothée Chalamet e continua a ripetermelo ogni giorno, ma ho letto la lista degli ospiti e per fortuna dopo arriva Stefano De Martino, che è l’altro problema che abbiamo in famiglia…”. Visualizza questo post su ...