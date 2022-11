Che Tempo Che Fa | Luca Argentero geloso della moglie Cristina Marino | “Rkomi si sveste Stefano De Martino a torso nudo | tutto unto? Non è una bella foto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022)è un tipo? Pare di sì. O almeno questo è quello che si è evinto facilmente dall’intervista che ha rilasciato a CheChe Fa ieri 20 novembre, insieme alla. Ospiti di Fabio Fazio, i due hanno parlato di lavoro, di come si sono conosciuti e poi si sono lasciati andare ad alcuni racconti di ‘vita di coppia’ piuttosto divertenti. In particolare hanno giocato sulla gelosia del protagonista di Doc – Nelle Tue Mani. “Grazie dell’invito, mi spiace solo che miami rinfaccia da una settimana che non ci hai invitato nella stessa puntata in cui c’era Timothée Chalamet“, ha esordito. Poi ha detto: “Continua a ripetermelo ogni giorno. Però ho visto la lista degli ospiti e per fortuna ...