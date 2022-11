(Di lunedì 21 novembre 2022) I reali del Principato di Monaco sono abituati agli eventi in pompa magna. Nel ricco regno ai confini di Francia ci sono tante occasioni mondane, a cui i membri della famiglia reale partecipano con gioia. Tra tutte le ricorrenze però la più importante è senza dubbio la Fête du Prince, ovvero la Festa Nazionale del Principato, che si celebra il 19 novembre. Royal al completo per l’edizione 2022… e grande sfoggio per le signore blasonate.di Monaco va in bianco La Wittostock con i figliPartiamo da colei che ricopre il ruolo più importante tra tutte le donne della casa reale di Monaco,Wittstock. Principessa consorte del regnante Alberto II, si è assicurata di avere tutti gli occhi puntati addosso. Bionda e statuaria, ha optato per un cappotto bianco e lunghissimo, creato su misura da Akris. In testasfoggiava ...

Lookdavip

In rosa Caroline di Monaco, mentreCasiraghi ha optato per un tessuto bouclé Chanel. Il look dicome Anita Ekberg (Photo by David Niviere/PLS Pool/Getty Images) Il look di...Ma questa volta, Caroline, Beatrice e Tatiana nulla possono al cospetto dello stile della principessa. Tornata sulla scena per incantare Arrow Cecilia e Ignazio, data a parte, in tv non ... Charlene, Charlotte, Beatrice, Carolina: sfida di stile tra le monegasche Dopo un anno di assenza, la moglie di Alberto torna a celebrare il 19 novembre insieme ai Grimaldi, anche se il sorriso è tiratissimo. A vincere la sfida royal è la nobile di origini italiane, che ...Un ritorno ufficiale in grande stile per la principessa dopo un anno davvero complicato. Scopri di più su Amica.it ...