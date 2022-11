(Di lunedì 21 novembre 2022) Milano, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "Rendendo semplice l'si ha un grande beneficio sui vaccini. Mentre languiva la campagna Covid, a fine estate, abbiamo pensato di attivare una campagna adper l'Herpespneumococco presso l'hub ospedaliero San Giovanni Bosco dell'Asl città die ci siamo stupiti dei risultati: l'adesione è intorno al 40%. Il trend è in crescita del 60%, ma se consideriamo che i dati sono di metà mese, sicuramente avremo raddoppiato i dati di ottobre, a fine novembre”. Lo afferma Maria Carla, responsabile Rischio clinico, Azienda zero Piemonte, nel suo intervento, oggi all'evento ‘Strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale contro l'Herpes ...

Adnkronos

Il Presidenteha pianificato insieme'Ambasciatore una missione imprenditoriale multisettoriale nella Repubblica Democratica del Congo che sarà preceduta da uno studio preliminare delle ...E di fronte'ipotesi di una verifica compiuta da tecnici indipendente per verificare il rischio di subsidenza la consigliera regionale leghista Lauracommenta: "A me va benissimo un tavolo ... Cestari: 'All’Asl Torino con accesso diretto 3mila dosi di vaccino anti-Zoster in 2 mesi' (Adnkronos) – “Rendendo semplice l’accesso si ha un grande beneficio sui vaccini. Mentre languiva la campagna Covid, a fine estate, abbiamo pensato di attivare una campagna ad accesso diretto per l’an ...Alfredo Carmine Cestari, che ha tenuto incontri presso la sede della Camera con una delegazione della Repubblica democratica del Congo RDC, ed imprenditori italiani per discutere la possibilità di ...