Cessione del credito | il trucco per cedere i crediti bonus rifiutati dalle banche “corsia preferenziale”

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 21 novembre 2022) Come sappiamo poste italiane aveva sospeso già nei giorni scorsi l’accettazione deidi imposta derivanti daiedilizi. Poste italiane aveva fatto sapere che ia partire dal 7 novembre 2022 non sarebbero stati accettati. Ma non sono solo le poste a non accettare più io meglio, iderivanti dalladel, ma sono tante lee gli operatori finanziari che si sono stufati dei troppi rischi dell’accettazione deldel(Fonte: ilovetrading.it)Ma spunta adesso laper riuscire a disfarsi deiderivanti proprio daicasa. Cerchiamo di ...