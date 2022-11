Carta spesa per redditi fino a 15mila euro | saranno gratis pane | pasta e latte

La Ragione

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Carta spesa per i meno abbienti, quelli con un reddito fino a 15mila euro. La manovra sul tavolo del Consiglio dei ministri prevedrebbe un fondo di 500 milioni destinato a 'coprire' l'acquisto di beni di prima necessità. Gestita dai comuni.