Carpegna Prosciutto Pesaro | contro Brindisi Leonardo Totè sconfina oltre quota 500 punti in Serie A

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Superando col punteggio di 102-74 l’Happy Casanel match valido per il settimo turno dellaA UnipolSai 2022/23,è riuscito a togliersi non una bensì due soddisfazioni di un certo qual peso. Da una parte infatti, assieme ai compagni, il centro di Negrar ha potuto esultare al PalaPentassuglia per il quarto successo in campionato della sua, dall’altra, grazie ai 17(miglior prestazione dallo scorso 12 gennaio) in 16 minuti messi a referto in terra pugliese, l’ex Fortitudo Bologna ha festeggiato il raggiungimento dei 500complessivi nel massimo campionato nostrano. Con la performance di ieri, in particolare,è arrivato a504 ...