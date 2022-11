Carburante | sconto da dicembre quasi dimezzato

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Si dimezzalosui prezzi dei carburanti, che dal primopassa da una ‘sforbiciata’ alla pompa di 30,5 centesimi ad un taglio di 18,3 centesimi. E’ quanto prevedrebbe il decreto atteso nel Cdm di questa sera, assieme alla legge di bilancio, in materia di accise e Iva sui carburanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dal primo Dicembre finita la 'pacchia' dello sconto sui carburanti ottenuto con il taglio delle accise, con un effetto finale piuttosto marcato: si passa infatti da 30,5 a 18,3 centesimi al litro. Totalmente contrario il Codacons. Per contrastare il caro carburanti e dare respiro agli italiani a marzo è stato deciso il taglio momentaneo delle accise su benzina e diesel valido fino al 31 dicembre 2022.