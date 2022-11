Carabinieri | Virgo Fidelis celebrata nel quartiere Borgo Nuovo

...e i "Premi di Buon Profitto" ai neolaureati e agli studenti assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari dell'Arma dei. La celebrazione della "Fidelis", ...... che nell'omelia della Messa celebrata oggi, a Roma, nella basilica di Santa Sabina, per la festa di MariaFidelis, protettrice dell'Arma dei, ha affermato: "È un momento di grande ...Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che nell’omelia della Messa celebrata oggi, a Roma, nella basilica di Santa Sabina, per la festa di Maria Virgo Fidelis, protettrice ...i Carabinieri della provincia di Livorno si sono riuniti per una giornata dai molteplici significati: il 21 novembre infatti, oltre a celebrare la patrona dell’Arma, la Virgo Fidelis; viene ...