Agenzia ANSA

Sul fronte deiil dollaro è stabile sullo yen, a 140,60, così come l'a un livello di 144,60. Loading... Gli appuntamenti L'agenda macroeconomica di oggi prevede la variazione dei prezzi ...in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0259 dollari con un calo dello 0,64% e a 144,5000 yen con una riduzione dello 0,29%. . 21 novembre 2022 Cambi: euro in calo a 1,0259 dollari - Economia Il cambio euro dollaro apre la settimana in lieve calo. Le prospettive restano rialziste, ma fa capolino l'ipotesi di un break-out ribassista.Euro in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0259 dollari con un calo dello 0,64% e a 144,5000 yen con una riduzione dello 0,29%. (ANSA). (ANSA) ...