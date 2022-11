Cambi | euro in calo a 1 | 0259 dollari

Borsa Italiana

Sul fronte dei, l'e' scambiato a 1,0245 dollari (da 1,0319 venerdi'). Vale inoltre 145,44 yen (da 144,8), mentre il cross dollaro/yen e' pari a 141,9. Il petrolio ha registrato una brusca ...Sul fronte deiil dollaro è stabile sullo yen, a 140,60, così come l'a un livello di 144,60. Banca centrale cinese lascia invariato tasso prestiti Intanto, la Banca centrale cinese ha ... Cambi: euro a 7,3395 yuan alle 15:41 ROMA – Euro in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0259 dollari con un calo dello 0,64% e a 144,5000 yen con una riduzione dello 0,29%.Stacco dividendi pesa per lo 0,68%. Greggio in caduta del 5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Chiusura debole per le Borse ...