Calciomercato | Roma Solbakken sbarca nella capitale

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'attaccante norvegese è il primo rinforzo per il 2023 per Mourinho.- Il primo tassello per ladel 2023 è appena arrivato. Si tratta di Ola Selvaag, che èto ...

Tuttosport

L'attaccante norvegese è il primo rinforzo per il 2023 per Mourinho.- Il primo tassello per ladel 2023 è appena arrivato nella Capitale. Si tratta di Ola Selvaag Solbakken, che è sbarcato intorno alle 13.50 all'aeroporto di Fiumicino. L'attaccante norvegese, 24enne, si unirà al gruppo ...... nello stesso mese in cui si svolge la storia che stiamo raccontando, - il 16 novembre - ci fu la deportazione degli Ebrei di. Sono date che segnano il destino di un paese e rimangono impresse ... Calciomercato Roma, arrivato Solbakken: ora visite e firma È stato rilasciato il trailer italiano del film Sky Original “Il Kaiser - Franz Beckenbauer”, che dal 16 dicembre 2022 sarà in esclusiva su Sky Cinema e NOW. Prodotto da Bavaria Fiction per conto di S ...Roma, Shomurodov rimane in Italia Da tanto si parla di Shomurodov lontano da Roma, il ragazzo uzbeko ha dimostrato poco e non ha convinto Mourinho. Al contrario, proprio il mister, è rimasto colpito ...