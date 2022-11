Calciomercato Roma | sbarcato a Fiumicino il nuovo acquisto per Mourinho

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lapesca in Norvegia per l’attacco. Dopo una lunga telenovela che dura ormai da mesi, è infatti atterrato aOla Solbakken. L’attaccante arriva dal Bodø Glimt, società con cui è legato fino al prossimo 31 dicembre. Solbakken si aggregherà alla squadra dida gennaio e firmerà un contratto fino a gennaio 2027. Quello del norvegese è un volto nonai tifosi giallorossi: nelle quattro sfide in cui ha affrontato il club capitolino nella precedente edizione della Conference League, Solbakken ha trafitto Rui Patricio ben tre volte, di cui due nel disastroso 6-1 rifilato dai gialloneri lo scorso 20 ottobre e una nella sfida terminata per 2-2 al “Olimpico”. Francesco Flauto

A seguir ilche tanti media mantiene in vita, vien il mal di testa. Alla Juve c'è tal ... Dice il nostro Totti ' Il Mondiale senza l 'Italia E' comesenza il Colosseo !'. Dice l'...Wojciech Szczesny©LaPresseL'ex portiere di Arsenal eè una certezza per Massimiliano Allegri, ... come vi abbiamo raccontato sulle pagine di.it nelle scorse settimane, la Juventus ha ...È sempre calciomercato. E per quanto riguarda quello invernale, imminente, la Roma si sta già muovendo l'anticipo. Ola Solbakken, infatti, è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, pro ...Un nome che - come riporta calciomercato.com - sarebbe stato proposto al Milan ... niente male <<< IlMilanista.it - Testata giornalistica autorizzazione tribunale di Roma iscritta con il n°78 con ...