Calciomercato Napoli | nel mirino un portiere di Serie A | ma c’è concorrenza!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilpunta a confermare la rosa costruita quest’estate con numerosi innesti fino a fine stagione, senza eccessive modifiche in questa sessione invernale di. Nonostante ciò, il ds Cristiano Giuntoli continua si prepara a muoversi in questi due lunghi mesi di stop tra rinnovi e possibili colpi. Attualmente al Monza: nuovo futuro per Cragno Nelle ultime settimane si è palesato l’interesse delper ildi proprietà del Cagliari ma attualmente in prestito al Monza Alessio Cragno. L’estremo difensore classe 94, scontento per le pochissime presenze fino ad ora nella squadra brianzola, sarebbe intenzionato a cambiare aria durante la sessione invernale di. Cragno(Getty Images) Anche la Fiorentina sul: ...