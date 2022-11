Calcio | Rangers | esonerato tecnico Van Bronckhorst

TUTTO mercato WEB

Giovanni van Bronckhorst non è più l'allenatore dei Rangers. A un anno dal suo arrivo - era stato ingaggiato nel novembre 2021 - il tecnico olandese è stato esonerato: i nove punti di ritardo sul Celtic capolista in campionato e la pessima fase a gironi di Champions League hanno portato alla decisione. Nella scorsa stagione aveva raggiunto la finale dell'Europa League, persa poi ai rigori con l'Eintracht Francoforte, e conquistato la Scottish Premiership.