Calcio | Mondiali 2022 | stasera USA-Galles | sfida già decisiva per il Gruppo B

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Giornata ricca per idiin Qatar. Allo stadio Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan va in scena, alle 20.00 ore italiane, un match già molto importante (se non decisivo) per il raggruppamento B. Sino gli Stati Uniti ed il, nel girone che comprende anche Senegal ed Olanda (impegnate nel pomeriggio). Se gli Orange sembrano un gradino sopra tutti, la battaglia per l’altro pass in chiave ottavi sembra essere apertissima, dunque fondamentale partire da subito con il piede giusto. Gli americani tornano nella manifestazione iridata dopo la delusione del 2018, quando avevano mancato il biglietto per la Russia. Squadra a stelle strisce che è campione in carica del trofeo del Continente, la CONCACAF Gold Cup, vinta nel 2021. Il commissario tecnico è Gregg Berhalter e la compagine ...