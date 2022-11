Calcio | Mondiali 2022 Kasper Hjulmand | “Sogniamo di vincere la coppa | possiamo battere tutti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Domani, alle ore 14:00 (ore italiane), ci sarà l’esordio aidiin Qatar per la Danimarca, che per il primo incontro del girone D dovrà vedersela con la Tunisia. Come da tradizione, il C.T.è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, esponendosi su diversi temi. Innanzitutto,ha voluto sottolineare l’importanza della partita e l’elevato valore dell’avversario, assolutamente da non sottovalutare: “Abbiamo svolto un buon allenamento, non vediamo l’ora di iniziare, sarà importante iniziare bene e sonopronti per giocare. Ho un profondo rispetto per iltunisino, molto vicino a quello europeo come idee di gioco, non sarà facile“. Inevitabile, alla vigilia dell’esordio, dichiarare i propri ...