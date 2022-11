Calcio | Mondiali 2022 Kadri | “La Tunisia è convinta di passare il girone”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Jalel, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto aidiin Qatar di domani contro la Danimarca: “Non è un gruppo facile, non è stato un sorteggio benevolo con noi. La Danimarca è una delle migliori nazionali europee, ma sappiamo che abbiamo le qualità per lottare con loro e daremo del nostro meglio”. NelD, oltre ae Danimarca, ci sono anche l’Australia e i campioni del mondo della Francia: “Siamo venuti qui convinti di poter superare il. Giocare in Qatar è un vantaggio per noi. E’ un Paese arabo e abbiamo molti tifosi qui. Al popolo tunisino dico questo: il nostro obiettivo è renderlo orgoglioso di noi”. Non sarà sicuramente semplice...