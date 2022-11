Calcio | Mondiali 2022 Gustavo Alfaro | “Valencia ci sarà contro l’Olanda”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’Ecuador ha cominciato come meglio non poteva idiin Qatar. La formazione sudamericana ha battuto 2-0 i padroni di casa qatarioti nella prima partita della rassegna globale, un risultato mai stato in discussione e frutto di una prestazione molto buona. Una vittoria che ha portato gli ecuadoriani al primo posto del girone A con tre punti insieme al. Poco dopo la partita di ieri, ha parlato il commissario tecnico,a proposito della prestazione della sua squadra: “Commento una grande vittoria. Il match di esordio porta con sé molta pressione e tensione, noi poi siamo la squadra più giovane. Abbiamo giocato come volevamo, l’importante era vincere. Non sono del tutto soddisfatto; dobbiamo migliorare alcune cose se vogliamo passare il turno.? ...