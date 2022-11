Calcio | l’Iran non canta l’inno nazionale per appoggiare le proteste nel Paese

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) La seconda giornata dei Mondiali diin Qatar è cominciata con la rotonda vittoria per 6-2 dell’Inghilterra sul. Una sfida che rimarrà nella memoria di molti per motivi sportivi, visti i sei cambi a testa per le squadre, ma che ha lanciato un segnale assai importante anche per motivi extracalcistici. I giocatori dellairaniana hanno messo in campo una singolare protesta prima del fischio d’inizio della partita. Al momento degli inni nazionali, i calciatori asiatici hanno deciso di comune accordo di nonre, con le note di Sorud-e melli e-Iran che non sono state seguite dalle parole. Alcuni dei sostenitori dellaasiatica non hanno appoggiato l’iniziativa, subissando di fischi la propria rappresentativa. L’avvenimento arriva a causa dell’assai critico momento storico ...