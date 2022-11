Calcio | Inghilterra straripante | 6-2 all’Iran al debutto Mondiale

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’inizia il suoa marce altissime. La Nazionale dei Tre Leoni guidata da Gareth Southgate stravince nelin Qatar: a farne le spese è il povero Iran, che non riesce ad opporre una minima resistenza e viene spazzata via con un sonoro 6-2 in una partita interminabile che resterà nella storia: prima sfida da sei cambi a testa per le due squadre, partita durata quasi 120 minuti per due recuperi lunghissimi. Gli inglesi, che tornano al successo dopo l’infausta campagna in Nations League, vanno ovviamente in testa al gruppo B, in attesa della sfida di stasera tra Stati Uniti e Galles. Di solito il prepartita non offre spunti di discussione, ma oggi è impossibile da non menzionare. La selezione di Carlos Queiroz infatti decide di non cantare l’inno iraniano, per protesta verso il regime. Un silenzio assordante che ...