Tutto Napoli

... 'dovrebbe vergognarsi per ciò che ha fatto. Ha messo alla gogna un suo calciatore ... Se fossi stato un dirigente della Roma , l'avreila mattina seguente: non puoi utilizzare un ..."Traditore, si trovi un altro club": terremoto - Roma, il bigdaForzAzzurri.net - Il Messaggero - Cacciato da Mourinho, Karsdorp può restare in Italia: ecco dove. Il quotidiano, sull'edizione odierna, ha approfondito quanto accaduto tra ...Nelle sue pagine odierne, Il Messaggero approfondisce la questione tra la Roma e Rick Karsdorp. L'esterno olandese non si è presentato ieri a Trigoria ...