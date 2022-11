Caccia ai complici di De Pau | a chi ha chiesto aiuto l' assassino delle escort

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Mentre ha vagabondato da solo Giandavide De Pau avrebbe provato a chiedere. Il presuntodi tre donne nel rione Prati potrebbe aver avuto contatti con persone legate alla criminalità, con la quale ha «lavorato per anni», cercando un supporto. Il tutto prima di presentarsi nell'abitazione a Ottavia dove abitano la sorella e la mamma. E dove sabato mattina all'alba è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile che da giovedì mattina cercano la verità sul triplice omicidio. È unaipotesi degli inquirenti che indagano sull'assassinio della colombiana in via Durazzo 38, avvenuto intorno alle 9.30, edue cittadine cinesi, trovate senza vita in via Augusto Riboty 28 alle 10,50. Gli investigatori, infatti, non escludono che l'ex autista del boss della droga Michele Senese possa aver in qualche ...