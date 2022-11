Buon compleanno Deborah Iurato | dallo studio di “Amici” la musica non l’ha mai abbandonata

(Di lunedì 21 novembre 2022) Classe ’91,è stata la vincitrice dinel 2014. La sua grinta da palcoscenico e la determinazione uniti a unaa dose dihanno fatto sì che la cantante arrivasse al primo posto nella serata della finale, nonostante l’ardua concorrenza. Di tempo ne è passato da quel momento, ma, nonostante qualche periodo lontano dalla, non ha mai abbandonato del tutto la sua passione. Laè sempre stata nella sua vita, fin da piccolissima. Una passione che con il tempo è cresciuta ed è maturata, trasformandosi in molto di più. Nel 2014 c’è però la svolta che la giovane artista attendeva da molto tempo, quando viene selezionata per partecipare alla nuova edizione didi ...

Cosenza Channel

Al termine di una lunga giornata di festeggiamenti, Jill Biden sceglie di affidare a Twitter l'ultimo messaggio romantico rivolto al marito, il presidente degli Stati Uniti: ", Joe! Ti ..."Non c'e' nessun altro con cui preferirei ballare rispetto a te., Joe! Ti amo": lo ha twittato la first lady Jill Biden, postando un paio di foto che ritraggono la coppia presidenziale mentre balla sorridente. E' l'unica immagine diffusa dalla Casa ... Acri in festa per un “buon compleanno” da record: spente 200 candeline Buon compleanno Pippo Marra, Deborah Iurato, Alfonso Sabella… …Ignazio Visco, Federico Palomba, Goldie Hawn, Francesco Pizzetti, Renato Dionisi, Gaetano ...La Casa Bianca non ha programmato alcun evento pubblico e non ha indicato in modo specifico come, o se, il presidente avrebbe festeggiato il suo compleanno ...