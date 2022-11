Buffon | «Mondiale? Poca partecipazione emotiva | devo capire se per mancanza dell’Italia o se è per il periodo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Gianluigi, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai delin Qatar e non solo Gianluigi, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai delin Qatar. Le sue parole:– «E’ stato strano perché chiaramente lache ti accompagna è elevata e in questo caso no. Ma ci sono considerazioni ese è per lao se perché si gioca in Inverno. La cerimonia è stata bellissima, invece la partita un po’ deludente. Mi aspettavo di più dal Qatar. Loro sono stati condizionati dalla responsabilità, li avevo visti giocare ed erano più forti di quanto fatto vedere ...