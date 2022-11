Brutta sconfitta per l’Italia | l’Austria si impone 2-0

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nel giorno in cui, con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador, prende il via ad Al Khor un Mondiale chesarà costretta a guardare alla Tv, a oltre 5.000 chilometri di distanza gli Azzurri chiudono anzitempo il loro 2022 venendo battuti 2-0 dalnell’ultima amichevole dell’anno. Dopo i successi di settembre con Inghilterra e Ungheria e la vittoria di mercoledì in Albania, all’Ernst Happel Stadion di Vienna la Nazionale fa i conti con la maggior brillantezza dei padroni di casa e cade sotto i colpi di Schlager e Alaba. Brillano il ‘bolognese’ Arnautovic e Adamu, mentre, complici diversi errori nei disimpegni, concede troppo in fase difensiva senza quasi mai riuscire a rendersi pericolosa. Sotto 2-0, nella ripresa gli ingressi di Zaniolo e soprattutto di Chiesa danno vivacità alla manovra degli Azzurri, che ...

