Bruscolotti | ' Questa Italia oltre che triste è proprio scarsa'

Giuseppe, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte. 'Italia oltre che triste è proprio scarsa. Un Mondiale senza l'Italia fa male a tutti, poi vedi la partita con l'Austria e ...... "ListItem", "position": 2, "name": "Nazionali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/nazionali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": '...Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte. “Questa Italia oltre che triste è proprio scarsa. Un Mondiale senza l’Italia fa male a tutti, poi vedi la partita con l’Austr ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...