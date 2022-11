Brescia Vs Spal | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 novembre 2022) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B. Le Rondinelle per continuare la rincorsa ai playoff, i ferraresi per credere nella salvezza.Vssi giocherà sabato 26 novembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? QUII lombardi non vincono da sette turni, durante i quali hanno collezionato 5 pareggi e 2 sconfitte. La posizione in classifica resta comunque buona con un settimo posto che al momento significa playoff. QUIDopo quattro risultati utili consecutivi i ferraresi hanno conosciuto la prima sconfitta sotto la gestione De Rossi tra le mura amiche contro il Benevento. La speranza è che si sia trattato di un incidente di percorso visto che il margine di due ...