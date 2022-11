Braven | il successo di Jason Momoa | da Il trono di Spade a Netflix

Contra-Ataque

In carriera si è però misurato anche con sceneggiatura e regia : èin occasione del ... anch'egli all'esordio su piccolo schermo dopo avere firmato '- Il coraggioso', film del 2018 ...Jason Momoa estende la sua collaborazione con Apple TV+ e, dopo ildel drama distopico See , firma per una nuova serie tv: sarà il protagonista della ...che ha scritto il film del 2018... Braven come finisce il film con Jason Momoa