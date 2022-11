Brasile scatenato nello spogliatoio | tamburelli e cori VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Clima più che distesodelprima dell'allenamento in Qatar in vista dei Mondiali: tra i più scatenati...

fcinter1908

Insieme alha dominato le qualificazioni, strappando il pass per il Mondiale mediorientale ... L'ultima con gli Emirati Arabi, travolti 5 - 0 anche grazie alla doppietta di unoDi ...La sua voce la portò fino ale ad essere ospite di varie trasmissioni all'estero, come The ...ascoltare il proprio cuore!' Suor Cristina fa impazzire il pubblico con un charlestona ... VIDEO / Qatar 2022 – Brasile scatenato, canti e balli prima dell’allenamento Il Brasile prepara l'esordio al Mondiale contro la Serbia con la solita allegria. Prima dell'allenamento balli e canti per Neymar e soci.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...