Borse in calo | Milano azzoppata dall' effetto cedole -1 | 29% Petrolio sprofonda | poi recupera

Ha chiuso in coda alle altreeuropee Piazza Affari nella prima seduta della settimana, affossata dallo stacco cedole e daldel greggio. L'indice Ftse Mib ha lasciato sul campo l'1,29% a 24.356 punti, tra scambi sotto ...MILANO - Giornata inper leeuropee. In attesa di una maggiore chiarezza sulle prossime mosse delle banche centrali dai verbali delle riunioni della Fed e della Bce che saranno pubblicati in settimana, gli ...Borse: la manovra inglese affossa Piazza Affari Piazza Affari in calo dello 0,78% a 24.339,67 punti in linea con gli altri mercati europei nel giorno in cui il ministro delle finanze britannico Jeremy ...(Teleborsa) - Giornata difficile alla Borsa di Milano su cui ha pesato lo stacco cedola di alcuni gruppi rilevanti. Giù anche gli altri mercati di Eurolandia, con l'attenzione degli ...